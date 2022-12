Sigue el paro camionero: Gobierno anuncia militarización de vías

En medio de una acalorada discusión, las partes en la mesa del paro camionero rompieron las negociaciones. Los transportadores abandonaron la sesión luego de que la fuerza pública desalojara algunas de sus concentraciones en diferentes puntos del país.

En un comunicado de prensa, los camioneros aseguraron que la del Ministerio de Transporte fue una "reacción arbitraria, injusta y agresiva de la fuerza pública que golpeó, lesionó y capturó a transportadores que permanecían en diferentes sitios de concentración".

De acuerdo con el comunicado, "si el Gobierno nacional pretende que la protesta pacífica se convierta en una batalla, los camioneros colombianos responderemos en la medida en que el gobierno nos ataque".

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez anunció la presencia de la fuerza pública en los corredores donde se han registrado desmanes.

“En varios corredores que han sido identificados desde el punto de la seguridad pública, el Ejército hará presencia inmediata para garantizar la movilidad de los trabajadores, que son la gran mayoría, que quieren prestar el servicio”, indicó Martínez.

En tanto, la policía nacional informó que acompaña las caravanas de transportistas de carga que no adhieren al paro y precisó que 8.106 camiones formaron 305 caravanas en departamentos clave como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Santander.

El director de la institución, Rodolfo palomino, reiteró el ofrecimiento de recompensas de hasta de 20 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables de las amenazas a los camioneros, de bloqueos en las carreteras y de ataques a los vehículos que no participan de la huelga que ya lleva 22 días.

Al menos una treintena de personas han sido detenidas en todo el país durante los desórdenes.

Gremios empresariales han calculado que el paro deja diariamente pérdidas por no menos de 6.000 millones de pesos.