Sigue ‘embolate’ de las curules de paz: proyecto no está vigente pese a que Senado cumplió tutela

Ministro del Interior dice que publicar un proyecto de ley en la gaceta no es suficiente. Presidente del Senado dice que no se puede publicar un acto que no fue aprobado.

Desde Manizales, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, señaló que no se puede enviar a la imprenta un acto legislativo que no existe, porque no fue aprobado al no alcanzar la mayoría.

Publicidad

“Ordenamos la publicación de lo que existe, no podemos ahora sacar del cubilete lo que no está, lo que no tiene vida jurídica. ¿Qué publicamos?, publicamos el proyecto, ordenamos la publicación de la conciliación.

Vea también:

Cepeda dice que publicó proyecto de curules de paz pero insiste en... Aunque el ministro Guillermo Rivera dice que respeta la decisión del presidente del Senado, señala que el proyecto aún no está vivo.

“La gaceta no garantiza la entrada en vigencia de los actos legislativos, lo que garantiza su entrada en vigencia es que sea ordenada su publicación y que la misma se haya verificado”, señala Rivera.

Publicidad

Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, la juez 16 administrativa de Bogotá se equivocó.

“Se ordena una publicación en la gaceta del Congreso creyendo que con eso daba un paso para que la corte aprendiera el conocimiento de la diferencia, lo cual no es cierto y le da una orden a la corte que no existe en el ordenamiento jurídico”, expresa.

Publicidad

El Gobierno asegura que la decisión final está en manos de los jueces y que acatara la decisión que tomen.

Por su parte, el presidente del Senado dijo además que están estructurando un proyecto de ley para que los aspirantes a esas curules sean víctimas reales del conflicto.

Le puede interesar:

Consejo de Estado admitió demanda del Gobierno sobre curules de paz...