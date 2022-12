Sigue zozobra sobre valorización en Bogotá

Después de 10 horas de debate, y de manera sorpresiva, Alfonso Cabrera, secretario de Gobierno encargado, pidió hundir el proyecto.

Según María Fernanda Rojas, directora del IDU, las dos posiciones sustitutivas presentadas por el Concejo no contenían lo que Distrito quiere para la ciudad.

Para Angélica Lozano, concejal progresista, si la Administración se equivocó incluyendo los deprimidos de la Caracas y la reparación de la malla vial en tres localidades, la iniciativa del Concejo, no soluciona el problema social de la valorización.

Finalmente, antes de la medianoche, la comisión de Hacienda aprobó los seis artículos de la proposición sustitutiva, que lideraron los ponentes del acuerdo.

Para la concejal Patricia Mosquera en la iniciativa hay "tres beneficios fundamentales: se bajó el monto distribuible, se suspendió la valorización y se trabajará para que la fase III Y IV queden suspendidas hasta tanto no se reforme el estatuto y el plan de ordenamiento territorial".

Este proyecto de modificación deberá ser debatido en la Plenaria del Concejo, para esto el alcalde, Gustavo Petro, tiene que llamar a sesiones extraordinarias.