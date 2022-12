Siguen protestas pese a aprobación de reforma a proyecto de valorización

Los habitantes del barrio Remanso Sur, en Bogotá, creen que si no se le da celeridad al proceso van a terminar pagando lo mismo que en el acuerdo 180.

Exigen que sea una solución viable y equitativa, pero que no recargue a la clase media con el pago de los impuestos.

Algunos ciudadanos dicen que la comunidad es la más afectada con lo que llaman un "tire y afloje" entre el Concejo y la Alcaldía.

"Mi llamado es que no se estén tirando la pelota entre ellos. En mi caso la valorización me llegó por tres millones y medio y el predial por dos millones y no es posible que la mitad de mis ingresos se me vayan en impuestos", denunció uno de los habitantes del sector.

Ellos, indignados y preocupados, preparan una marcha pacífica para el próximo lunes 18 de marzo.

Mientras siguen las protestas, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que ya se han recaudado cerca de 135 mil millones de pesos que corresponde al 30% del recaudo total y que hay 35 mil quejas radicadas.