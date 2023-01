¿Siguió los pasos de Odebrecht? Cemex es señalada de presuntas prácticas corruptas en Colombia

La multinacional habría aportado dinero a la campaña Santos Presidente 2014 para, supuestamente, hacerse a contratos en el sector de la construcción.

Desde hace dos años, investigadores y fiscales federales de Nueva York, Estados Unidos, vienen siguiéndole la pista a Cemex, de origen mexicano, y las posibles prácticas corruptas que promovieron varios de sus funcionarios en algunos países de Asia, así como Guatemala, Panamá, Venezuela y Colombia entre 2010 y 2017.

Noticias Caracol conoció que testigos protegidos en Estados Unidos han salpicado a altos ejecutivos de la campaña Santos Presidente 2014, y han asegurado en ese país que Cemex le aportó un millón de dólares a través de los partidos Liberal y Cambio Radical, en desarrollo de una estrategia para acercarse al gobierno.

De igual forma, este noticiero conoció una carta que el FBI le envió a la Fiscalía de Colombia el 19 de diciembre de 2017. En ella, le puso de precedente a las autoridades colombianas la investigación federal y las versiones de estos testigos ante fiscales norteamericanos.

Según el documento, ese millón de dólares a la campaña Santos se pagó en efectivo. Pero, además, utilizaron una segunda estrategia, esta vez con políticos de las regiones afines al gobierno. Según contaron los exdirectivos, Cemex les entregó en 2014 cemento a candidatos locales para financiar sus campañas.

Pero, ¿cómo funcionaba ese aporte?

De acuerdo con sus versiones, los candidatos vendían ese cemento a contratistas locales a precios rebajados y las ventas generadas habrían sido usadas por políticos escogidos por Cemex para sus propósitos. Al parecer, para la multinacional era una forma de ganar margen de maniobra a nivel nacional y local.

La supuesta recompensa para Cemex se habría dado en acceso a proyectos de infraestructura, permisos, títulos y hasta terrenos para desarrollar sus obras.

Estas confesiones están siendo valoradas por el FBI y fiscales federales, pero también por la propia Fiscalía de Colombia. De hecho, ya se están ordenando declaraciones en Colombia por este expediente, y uno de los primeros en ser llamado fue el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Noticias Caracol tiene en su poder un documento: la diligencia de entrevista que se le hizo a Vargas Lleras en el bunker de la Fiscalía, el pasado 8 de febrero, cuando Néstor Humberto Martínez aún era fiscal general.

Durante una hora y media, el exalto funcionario contestó las preguntas de los investigadores. Además de reconocer que Cemex tenía una presencia muy importante en el sector de la infraestructura, que patrocinaba todos los congresos de la Cámara Colombiana de la Construcción y que estaba en las juntas gremiales, el exvicepresidente señaló que cuando fue ministro de Vivienda firmó un convenio con las cementeras Cemex y Argos, para que mantuvieran los precios del cemento a un costo fijo en el programa de las 100 mil viviendas gratis del gobierno.

En ese sentido, la Fiscalía indagó concretamente: “En relación con el proceso electoral de finales de 2013 y principios de 2014, ¿qué conocimiento tiene usted de aportes de esta empresa a partidos políticos?”.

A lo que Vargas Lleras respondió: “No dispongo de esa información, pero me comprometo a remitirla en lo que respecta a Cambio Radical. También pongo de precedente que para esas fechas yo era candidato a la vicepresidencia, pero no tenía ninguna responsabilidad en los manejos de tesorería. El representante legal era el doctor Roberto Prieto”.

Y, seguidamente, el exvicepresidente añadió: “Pero haciendo memoria, yo creo que las normas en relación a la reelección impedían que el presidente y su campaña recibieran aportes del sector privado. Acuérdese que hay una ley de garantías que establece muchas limitaciones”.

Más adelante, Vargas Lleras sostuvo que todas las empresas relevantes de Colombia hacen aportes a las campañas presidenciales y que eso es legal. También aceptó conocer al entonces presidente de Cemex, Carlos Jacks, pero insistió en que jamás favoreció a esa multinacional y que cuando estuvo en el Ministerio de Vivienda, las licitaciones y adjudicaciones de contratos estuvieron a cargo de Findeter.

“Ni como ministro ni como vicepresidente intervine jamás, ni personalmente, ni en las instituciones que presidí, en ningún proceso de contratación ni selección (...) Con todo esto, quiero dejar presente de que no existe la menor relación de causalidad entre un eventual aporte a una campaña y un posible favorecimiento en temas de contratación ni una concesión, ni una obra pública benefició a esa firma”, resaltó el exministro.

De todas maneras, tras la columna de la periodista Vicky Dávila que destapó el caso Cemex, Vargas Lleras señaló, a través de un trino, que Cemex sí se ganó cuatro convocatorias para construir 5.034 casas del programa de las 100 mil viviendas que, según dijo, se entregaron a satisfacción.



7/14 Con anterioridad al 7 agosto de 2014 en el programa de vivienda gratuita se adelantaron 192 convocatorias para un total de 130 mil viviendas. Calificaron 138 empresas. CEMEX fue una de estas y ganó 4 procesos para construir 5.034 casas que fueron entregadas a satisfacción — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) June 16, 2019



Hoy, su versión está siendo revisada por la Fiscalía. Pero, paralelamente, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos también avanzan en sus pesquisas.

Los casos Cemex y Odebrecht tienen muchos parecidos, le dijo una fuente de toda credibilidad a este noticiero. Empezando por protagonistas comunes como el exjefe de la campaña Santos, Roberto Prieto, hoy condenado.

Según informes del Consejo Nacional Electoral, en poder de Noticias Caracol, Cemex no dio aportes directamente a ninguna campaña presidencial en 2010 o 2014, pero sí entregó donaciones a cuatro partidos políticos en el año 2014: $825 millones al partido de La U, $810 millones al Partido Liberal, $790 millones a Cambio Radical y $135 millones más al Partido Conservador.

Todo suma 2.560 millones de pesos, dinero que coincide con la versión de los testigos de Cemex en Estados Unidos sobre el aporte a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.