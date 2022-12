Silencio electoral se vive en Obando, epicentro del miedo en el norte del Valle

A sólo tres semanas de las elecciones, en la región del norte del Valle del Cauca Noticias Caracol encontró los que han sido denominados como los municipios del silencio. Allí existen candidatos amenazados y hostigados. El municipio de Obando es precisamente el corazón de esta situación.

Para los investigadores, el silencio en Obando tiene que ver con su vecino, Cartago, en donde la campaña ya fue manchada con la sangre de un candidato, José Ignacio Londoño Zabala.

"Obando es como la zona de descanso de todos estos mafiosos y es como su zona de recreo, es el patio trasero de Cartago, allá es donde se hacen los negocios. La alcaldesa de Obando es cuota de alias 'Gafas'", manifestó Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

Sobre 'Gafas' o el 'Capitán Mira', de quien se dice es el líder del nuevo cartel del norte del Valle, las autoridades ya tienen indicios.

"Alias 'Gafas' es una persona dedicada al crimen y también está buscando tener nexos con el tema político", aseguró el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Valle.

Nidia Lucero Ospina, es la alcaldesa que asegura que en Obando no pasa nada. Ella no niega sus vínculos familiares con el capitán José Ignacio Mira Peña, alias 'Gafas', quien esta asociado a las investigaciones por el asesinato en Cartago del candidato Londoño Zabala.

"Él es el esposo de mi hija, lo conozco como un padre y un esposo, no conozco nada más", agregó Nidia Ospina, alcaldesa de Obando.

Sobre la presencia de un nuevo cartel y de las bandas criminales, la alcaldesa respondió.

"Acá no hay ningún grupo conformado como tal", afirmó Ospina.

Un pensamiento compartido con el candidato por el partido Liberal, Jhon Mario Vélez Giraldo, que según el pueblo, es el candidato protegido por la alcaldesa, tal y como lo demostrarían unas fotos.

"La verdad no entiendo porque está en alto riesgo, en Obando siempre hemos tenido unas elecciones normales", aseguró, Vélez Giraldo.

Estas afirmaciones no las comparte el candidato opositor por Cambio Radical, Óscar Marino Badillo.

"Eso me angustia mucho y no solo me angustia a mí, le angustia a toda la comunidad que se diga eso, porque la realidad es otra", indicó Badillo.

La realidad en Obando tiene dos caras, la de Jhon Mario Vélez y la de Óscar Marino Badillo. Pero en medio de los candidatos está corriendo una guerra sucia de hostigamiento y miedo.

"Está diciendo que soy una persona que si le pasa algo a él viene de parte mía", dijo Vélez.

El candidato Badillo denunció unos textos amenazantes que recibió a su teléfono celular.

"Estas cagado de miedo, perro, dándoselas de verraco. Inscríbase para que vea lo que le pasa. Usted sabe quién manda en Obando y el norte así que quédese callado sino quiere morirse también", dicen los mensajes de textos en el celular.

"Él aprovecha sus artimañas y quiere involucrar algo que ha pasado en otros municipios y quiere traerlo acá", aseguró Vélez.

"No es muy fácil hoy en día amenazar o amenazarse", indicó la alcaldesa de Obando.

Frente a la situación el candidato Badillo, dice tener mucho miedo.

"Se le creó un esquema de seguridad permanente para que tenga las garantías", manifestó el coronel Murillo.

Frente a la cámara de Noticias Caracol, Badillo se quiebra y asegura que si le llegara a pasar algo todo el mundo sabe quién es.

Obando se convierte así en otro municipio del norte del Valle del Cauca en donde el miedo es el protagonista de las urnas.