Silvestre Dangond denuncia amenazas y revela ataque a su finca

Dangond hizo estas denuncias en su cuenta de la red social Twitter: "¡No puedo seguir callado! Primero me sacan de Valledupar por amenazas de secuestro a mi familia y ahora sacrifican 4 vacas e incendian tractor".

El cantante publicó también una fotografía de los daños del ganado y la maquinaria en su finca "Bosconia" en el Cesar y afirmó que "es una situación muy difícil" pero que no puede seguir callado: "Tengo que salir a buscar ayuda soy una persona indefensa y sola que pone su fuerza y su fe en Dios y en acciones de buena fe".

"Presidente Juan Manuel Santos, gobernador Luis Alberto Monsalvo Por favor no hagamos que los campesinos pierdan la fe y sus sueños de poder salir adelante! Les pido ayuda", escribió el artista.

En una entrevista con Caracol Radio desde EE.UU., donde vive desde mediados de año, Dangond relató que los desconocidos le llamaron en primer lugar para decirle que lo iban a proteger, pero después comenzaron a exigirle dinero.

Como no había hecho el pago, los delincuentes le amenazaron con secuestrar a sus hijos, motivo por el que le da miedo regresar a Colombia.

Bogotá