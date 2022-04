Sin agua potable y con el 40% del municipio en riesgo permanecen los habitantes de Ancuya, Nariño

Casas, iglesia, coliseo y hasta espacios públicos están a punto de desaparecer debido a las fuertes lluvias en el municipio de Ancuya, en Nariño. Más de mil personas permanecen en albergues temporales y otras mil esperan ser evacuadas.

“Estamos tomando agua sucia, nuestros cultivos se vieron afectados el 100%, nuestras viviendas están llenas de lodo, no tenemos trabajo, no tenemos vías de acceso y nuestros estudiantes no han podido ir a recibir clases presenciales”, expresó Daira Pantoja, habitante de Ancuya.

Los derrumbes y pérdidas de la banca tienen incomunicados a los habitantes de este municipio nariñense.

"Hemos tenido que sufrir las inclemencias del clima, nos encontramos un poco temerosos, angustiados, pero también con la esperanza puesta en Dios", expresó el párroco de Ancuya, Edwin Hormaza.

Mientras, la administración departamental busca habilitar la vía que comunica a Ancuya con Sandoná. Por su parte, los damnificados siguen esperando las ayudas prometidas.