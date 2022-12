Sin alcalde y a la deriva, así enfrenta Pamplona la migración venezolana

No hay fuentes de empleo y en el rebusque compiten los colombianos y los del vecino país. Muchos de sus habitantes ya no creen en los políticos.

En Pamplona, como en muchas ciudades y poblaciones del país, la forma de elegir a sus gobernantes ha determinado la dura realidad que enfrenta. Su alcalde, por ejemplo, está preso señalado de peculado por apropiación.

Y las viejas e ilegales prácticas para comprar votos siguen vivas. A esto se suma la crisis que enfrenta toda la frontera.

Así lo explica César Contreras, uno de los habitantes del municipio: "tenemos también una crisis de los hermanos venezolanos aquí, todos llegan a Pamplona y aquí no tenemos generación de empleo no tenemos nada, vivimos del rebusque".

Y en el rebusque compiten todos, colombianos y venezolanos.

La calle y la informalidad son la única opción, porque en esta población de cerca de 60 mil habitantes no hay empleo.

Por eso los habitantes sienten que los políticos que han elegido les han dado la espalda.

Así lo resume Milena López: "Pensaba votar, pero con esta situación que se está viendo que el uno hace una cosa, que el otro comete otro delito, entonces uno como que se desanima”.

Los pamploneses, no les piden mucho a los políticos, solo que cumplan lo que cada cuatro años vienen a prometer.