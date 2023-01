Sin celular y sin minifaldas: rector de colegio en Huila pone polémicas reglas a estudiantes

En una institución educativa de Hobo, las alumnas tendrán que usar falda larga y los hombres no podrán llevar aretes. ¿Qué opinan padres de familia?

En el colegio Roberto Suaza Marquínez de Hobo, en el Huila, a partir de este año se les prohíbe el ingreso de teléfonos celulares a los alumnos.

“¿En qué consiste? En que no traigan el celular durante la jornada escolar. Ellos no deben traerlo porque en primer lugar son aparatos inteligentes que no ayudan al desarrollo de las habilidades mentales del estudiante”, dice Wiliam López, rector de la institución.

Además, las estudiantes deben llevar la falda con unas medidas exactas.

“Es una falda, no una minifalda ni una maxi falda; y que no venga con cosas tan estrambóticas. La otra es pues luchar para que el estudiante poco a poco contribuya con el aseo. Encontramos sociedades, muchas avanzadas. donde incluso los niños lavan hasta los baños”, agrega López.

El rector dice que restricciones como la del celular no son nuevas y que se encuentran en el Manual de Convivencia.

Los padres de familia, y hasta los propios alumnos, respaldan las nuevas normas.