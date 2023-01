Sin Esmad y sin encapuchados, Boyacá busca un paro nacional pacífico y ejemplar

El departamento le apuesta a una marcha inédita, gracias al diálogo y la concertación entre las partes. Para eso se firmó un acuerdo.

"Sin Esmad, para que no se generen esos actos de confrontación y de provocación en las marchas y también sin capucha. Que no sean los policías que vayan a atacar a los estudiantes que están encapuchados, sino que sean los mismos líderes de la protesta que se encarguen de promover el no uso de las capuchas para evitar infiltraciones en las marchas", indicó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Publicidad

La Policía Nacional ratificó su compromiso de no sacar los grupos antidisturbios mientras la gente marche tranquila en el paro nacional del 21 de noviembre.

"Mientras no se presente este tipo de situaciones, pues el Esmad no va a estar haciendo el acompañamiento ni tampoco va a estar ubicado a lo largo de la vía donde se van a llevar a cabo las protestas", expresó el coronel Germán Jaramillo Wilches, comandante de la Policía de Boyacá.

La decisión de no sacar el Esmad ha creado controversia entre algunos habitantes de la ciudad, que creen que es necesaria su presencia.

Más de 10 ciudades y municipios de Boyacá tendrán concentraciones en este paro nacional.

Publicidad

Vea también:

Publicidad