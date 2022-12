"Sin grandes expectativas" viaja Santos a reunión con Maduro en Quito

La reunión entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro está prevista para las 2 de la tarde. Contará con la presencia de los mandatarios de Uruguay y Ecuador, Tabaré Vásquez y Rafael Correa.

El encuentro tiene como propósito disminuir la tensión que se ha generado debido al cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. Aunque lo más lógico es que se hable de acuerdos para no afectar a los deportados y reestablecer la normalidad en los viajes, para no golpear la economía, fuentes diplomáticas calculan que no habrán soluciones concretas de reapertura, por lo menos en esta reunión.

El presidente Santos aseguró que llega a la reunión con las mejores intenciones, pero que las expectativas no son grandes.

Noticia en desarrollo…