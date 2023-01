Sin memoria y sin movilidad en las piernas está adolescente tras robo de su bicicleta

El joven de 15 años permanece en una UCI por las múltiples heridas que recibió con arma blanca en Baranoa, Atlántico. Agresores fueron identificados.

Compañeros y profesores de la Institución Educativa Técnica Juan José Nieto, donde estudia el menor, salieron a las calles para exigir justicia y capturar a los responsables.

“Lo despojaron de su bicicleta y no conforme lo agredieron brutalmente (…) No tiene movilidad en las piernas, está moviendo apenas los deditos del pie izquierdo. No nos reconoce, sabe que somos sus papás porque se lo hemos estado diciendo”, comentó el padre de la víctima.

Según la Policía del municipio, fueron tres los sujetos que atacaron al menor, están plenamente identificados y están a la espera de una orden judicial para proceder con su captura.

