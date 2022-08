Sin póliza: accidente de carrotanque en Quindío deja al descubierto serias irregularidades

En el Quindío, autoridades ambientales detectaron graves irregularidades en el accidente de un carro cisterna que produjo un derrame de combustible en fuentes hídricas de Calarcá.

Son al menos 3 graves irregularidades las que encontraron las autoridades ambientales en el departamento del Quindío con respecto al vehículo que transportaba al menos 10.000 galones de crudo en la vía entre Cajamarca y Calarcá, a la altura del kilómetro 7, y que generó un accidente hace más de 15 días.

El derrame se produjo en kilómetro y medio de la quebrada San Rafael y el río Santodomingo. El camión cisterna, al parecer, perdió los frenos, cayó sobre otro camión y el contenido terminó derramado en la vía.

Autoridades han encontrado varias irregularidades tras el hecho.

"¿Qué encontramos? Primero, que esto lo venían transportando no con una empresa transportadora, sino un particular. Dos, que aún se tienen dudas sobre de dónde es el origen de este tipo de crudo. En este momento, planteamos que desde el departamento del Meta, pero aún no se tiene certeza. Tres, no tenía ningún tipo de pólizas ni plan de contingencia", indica José Manuel Cortés, director de la corporación autónoma regional del Quindío.

La póliza de la que se habla es la de responsabilidad civil extracontractual, un importante seguro que cubre cuando una persona sufre lesiones, fallece o se le causen daños materiales a consecuencia de cualquier actividad que la empresa esté ejecutando como parte de un contrato.

Lo investigado pasará a manos de la Fiscalía.

"Se deja a disposición todo el procedimiento iniciando por las lesiones y muerte en accidente de tránsito y obviamente pues se genera una contaminación sobre el sector. Ahí hay una empresa que está haciendo todo el tema de la atención de la emergencia y de acuerdo a ese informe que entregue esta empresa sobre el impacto ambiental también se anexarán todos estos soportes a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen todos los delitos que ocurrieron en este momento", explicó el comandante de la Policía del Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba.

La descontaminación de los afluentes hídricos continúa, así como la investigación de este accidente para determinar la gravedad de las fallas cometidas para que la Fiscalía abra un proceso por la afectación al patrimonio ambiental de todos los colombianos.