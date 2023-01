Sin sueldo sí hay paraíso: Gustavo Bolívar dice que renunciará a salario de congresista

Mientras tanto, el petrismo estaría buscando contactos con Sergio Fajardo y Humberto de la Calle que no se han concretado.

Aunque no se han producido diálogos directos con De la Calle o Fajardo, fuentes de la campaña petrista han buscado contacto sin obtener resultados hasta el momento.

Gustavo Bolívar, hoy senador electo de la Colombia Humana, insiste en que el objetivo es cambiar la política y buscar alianzas hasta el último segundo.

“Ningún candidato puede ganar solo, ningún candidato tiene los 10 millones de votos para ser presidente de la República. Petro lo sabe, me imagino que en la derecha lo saben. Petro ha dicho que le carga el maletín al que sea, seguramente y lo aseguro aquí, si Fajardo tiene mayor votación, Petro se va a unir y yo también”, señaló el libretista.

Precisamente en la búsqueda de votos, Gustavo Petro estará este domingo en Soacha, en un homenaje a las madres de los falsos positivos, en la misma plaza donde fue asesinado Luis Carlos Galán.

Gustavo Bolívar, hombre de las entrañas petristas, anuncio que su sueldo mensual de 31,3 millones pesos tendrá un destino específico.

“Para saber si hacemos o una escuela o lo donamos a fundaciones o casas, ancianatos, bueno vamos a hacer alguna cosa con ese dinero porque además del salario, voy a desistir de la gasolina, de los celulares, de todos los privilegios que tienen los congresistas”.

Gustavo Bolívar, en medio de esta campaña presidencial, sostiene que sin sueldo de congresista sí hay paraíso.