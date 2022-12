Sin trabajo, 175 recolectores de basura en Bogotá

Durante la crisis de basuras de comienzos de este año, la empresa de Aguas de Bogotá contrató operarios para recolectar desperdicios.

Germán Murcia, recolector afectado, relató que "nos tocaba hasta doblarnos el turno o trabajar diez o doce horas para cumplirle a las volquetas. Después de cuatro meses ya no servimos porque están metiendo nuevas empresas".

La decisión de no renovar los contratos generó la protesta de varios empleados.

"Ninguno tiene estabilidad laboral, todo es incierto. No se sabe si a uno lo van a dejar o lo van a sacar", expresó uno de los recolectores.

Noticias Caracol habló con Alberto Merlano, gerente del Acueducto, quien sostuvo que los contratos no se renovaron porque los trabajadores presentaron fallas en su labor.

"La instrucción, que proviene de la Alcaldía, es tenerlos en cuenta en las otras cosas en que sí son competentes. Es decir, darles prioridad en los trabajos que vayan apareciendo", precisó Merlano.

La empresa de Acueducto de Bogotá reconoció que la premura de la crisis obligó a contratar personal no calificado.