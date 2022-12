Sindicados de millonarios fraudes estarían burlando medidas de aseguramiento

El nombre de Mario Chejab figura desde 2014 en un expediente como uno de los presuntos responsables de la defraudación a varios pensionados e inversionistas, cuyo monto supera los 18.000 millones de pesos.

“Ese dinero que me estafaron es un dinero que quiero o que tenía planeado para la universidad de mi hija. Hoy en día siento que está perdido”, asegura Javier Cepeda uno de los afectados por el fraude.

Verificados los testimonios de las víctimas, Chejab, ejecutivo de la firma Link Global, fue cobijado el 6 de noviembre del año pasado con una medida de aseguramiento. Inicialmente, debía ser confinado en la Cárcel Modelo, pero el juez aceptó darle reclusión domiciliaria por problemas de salud.

Sin embargo, 115 días después no hay reseña alguna contra él y no figura ni en los expedientes de la Policía ni en la bases de datos del Inpec, lo que en la práctica desvirtúa una orden judicial que debe estar vigente.

En contra de toda la evidencia y de las decisiones judiciales, la página de antecedentes penales de la Policía Nacional reporta que Mario Chejab Guarín “no es requerido por autoridad judicial alguna”. “Eso es absurdo, esa es la página de la policía y lleva el señor 115 días sin cumplir la orden de la justicia”, cuestiona Javier Cepeda.

Tras las denuncias, Noticias Caracol buscó el fin de semana a Chejab en su domicilio, ubicado en un edificio del norte de Bogotá. Pese a encontrarse allí, el acusado no quiso hablar en cámara y confirmó que no tiene vigilancia alguna, por lo cual la justicia debe someterse a su buena fe.

¿Burla a la justicia o negligencia de las autoridades carcelarias? En ambos casos la responsabilidad mayor es del Estado.