Sindicato de Ecopetrol llamaría a huelga por autorización de despidos

Se espera que este miércoles haya una reunión entre los sindicatos de Ecopetrol para definir una eventual huelga, luego de que el ministro del Trabajo anunciara que no es política del Gobierno autorizar despidos masivos en el sector petrolero pero que, eventualmente, se consideraría si las compañías demuestran una calamitosa situación financiera por el desplome del combustible.

Algunas empresas a las que no se les han autorizado despidos masivos han optado por anunciar la suspensión de sus operaciones en Colombia.

“Hay una actitud de pasar por la puerta de atrás. La puerta de atrás es me voy, doy por terminado contratos, no voy empleado gente”, explicó el ministro Luis Eduardo Garzón.

El sindicato habla de 10 mil trabajadores que han salido a cuentagotas de diferentes empresas de la industria petrolera. Ante esta situación, el Gobierno insiste en buscar una alternativa para evitar una huelga en el sector petrolero.

Denuncia masacre laboral

En Piedecuesta, Santander, a las afueras del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), de Ecopetrol, decenas de trabajadores están en manifestación pacífica desde hace varias semanas porque no les renovarán contratos a 557 personas y, para completar, hubo cancelación anticipada de contratos.

“Ellos lo que argumentan es que los trabajadores violaron el código de ética de Ecopetrol, cosa que es totalmente falsa por adelantarse manifestaciones pacífico sin violencia ni daño a las instalaciones”, explicó Kelly López, analista química.

Por su parte, el director del ICP, Andrés Mantilla, asegura que sí fue por violar las normas éticas del Instituto que se cancelaron anticipadamente los contratos de las dos empresas, pero también se debe a la baja del precio del petróleo en el mundo.

Por ahora, el ICP se dedicará a su labor de investigación con sus 200 empleados directos y 200 más contratistas.