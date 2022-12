Sindicato del CTI: se necesitan más fiscales, investigadores y asistentes

El sindicato de trabajadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en Antioquia, no está conforme con la reforma que se gesta para la Fiscalía, en la que se plantea un mayor incremento en directivas para la entidad, en lugar de incrementar el número de fiscales y de investigadores.

Así lo dio a conocer Gloria Beatriz González, presidenta del sindicado del CTI en Antioquia, quien considera que “necesitamos más policías judiciales, más fiscales y asistentes, con el fin de atender la problemática que hoy tenemos”.

La idea es reforzar los puntos débiles del ente investigador que hoy, según el sindicato, no cuenta con robustos equipos de trabajo que permitan atender la demanda de pesquisas de la ciudad y el departamento.

Estos cambios en el programa de reforma que se está desarrollando en la Fiscalía, según Gloria Beatriz González, no es positivo. Antioquia, por poner un caso, contaba antes con cuatro directivos y hoy tiene once, “lo que es absolutamente inoficioso”, afirmó la representante sindical.