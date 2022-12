Síndrome de la bella durmiente, enfermedad que no es un cuento de hadas para esta joven de Meta

Sharik Tovar acaba de despertar de un sueño que duró 48 días. En Colombia solo se conocen dos casos de este mal.

Marlén Tovar, madre de la joven, debe dejar de trabajar para cuidarla, pero las cuentas no dan espera.

Durante el tiempo que ella duerme, en Acacías, su mamá le da alimento líquido. “Todo lo licúo. Se le da de sal, de dulce, la alimento cada dos horas. Todavía no la he sometido a sondas ni nada de eso porque todavía me siento capaz de alimentarla”, afirma.

Sharik, con el síndrome de Kleine-Levin, al despertar hace sus tareas y después “cojo el teléfono de mi mamá y directamente al Facebook”. También sueña con estudiar medicina.

El alcalde del muicipio se comprometió a entregarle a la joven y a su mamá una casa en menos de un año.