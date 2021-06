¿Dónde está la reparación?: reclamo de víctimas de las FARC tras encuentro con exjefes guerrilleros

Tras el encuentro de víctimas de las FARC con exintegrantes de la extinta guerrilla, donde se pretendía un acto de reconciliación y perdón, fueron más las preguntas que respuestas que quedaron, algunas de ellas relacionadas con la reparación de los secuestrados.

“Por supuesto que pedimos perdón, pero queremos como él lo dijo que no sea algo impostado que salga aquí. Nosotros hemos pedido perdón por muchas veces, por muchos actos, pero hacerlo aquí yo puedo pedirlo, no perdemos absolutamente nada”, manifestó Julián Gallo, exintegrante de las FARC y senador.

Vea también: Íngrid Betancourt lamenta que ningún exguerrillero haya llorado con testimonios de sus víctimas

Las víctimas de las FARC afirmaron que simplemente querían un acto genuino y no político.

“Yo quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política. Este es un encuentro de corazones, no es un encuentro político”, expresó Íngrid Betancourt, víctima de secuestro.

Sin embargo, para el protagonista de ese momento, Julián Gallo, no se trataba de una actuación para satisfacer a las víctimas de las FARC.

Publicidad

“No se trata tampoco de pararse uno a actuar allí tal vez por transmitir lo que está establecido en un guion, me parece que lo que le da legitimidad y transparencia y validez a ese acto es que cada uno se exprese y actúe y plantee las cosas como las vive y las siente en ese momento”, aseguró Gallo.

Pero la indignación de las víctimas no solo quedó en lágrimas o dolor, se materializó en las palabras de Íngrid Betancourt, quien no titubeó para reclamarles su falta de humanidad, e incluso la reparación para quienes sufrieron por el accionar de las extintas FARC.

“Usted habló de reparar a las víctimas, Rodrigo Lodoño. Reparar a las víctimas es un tema tabú en Colombia. Yo le pregunto: ¿cómo va a reparar a las víctimas? ¿Dónde están los recursos del narcotráfico que ustedes acumularon durante los años de guerra?”, dijo la excandidata presidencial.

Lea, además: Rodrigo Londoño pide perdón a víctimas del secuestro: “fueron sometidas a tratos indignos”

¿Qué ha pasado con los bienes de las FARC?

Es que esa reparación, en el papel y en los números, tampoco se avanzó mucho. A 31 de diciembre del año pasado, fecha en la que se venció el plazo para la entrega de dichos bienes, algunos de los recursos que entregaron fueron: de 12.070 millones de pesos, 2.114 millones en efectivo; de 440.020 gramos de oro, entregaron 252.500 gramos, y de 722 inmuebles entregaron ocho.

Publicidad

“De esos solo eran monetizarle, o solo hubieran podido ser monetizados, 526 mil porque el resto son temas como vías, campañas de vacunación que nunca van a poder reparar a las víctimas”, indicó Emilio Archila, alto consejero para la estabilización.

Para las víctimas, esto no ha sido en lo único que han incumplido.

“Considero que ellos no han contribuido con la verdad, por ejemplo, ¿qué pasó con los 700 secuestrados que tenían al inicio del proceso de conversaciones? Van varios años y hasta el momento no hay ninguna responsabilidad en esta parte judicial. Respecto a las medidas de reparación, ellos no han contribuido con la entrega de ninguno los bienes y hasta el momento ese tema de reparación es muy evasivo”, subrayó el general (r) Luis Mendieta, víctima de secuestro.

Pero, a pesar de estos reclamos, los exintegrantes de las FARC insisten en que estos bienes no existen.

“Esos millones de dólares del narcotráfico están es en la cabeza y en el imaginario de la gente. Esas multimillonarias cifras que se manejaban respecto a las fortunas de las FARC nunca han existido”, dijo Gallo.

Para las víctimas, este tipo de actos dejan más dolor que reconciliación.