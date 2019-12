Sismo de 6,2 sacudió a Colombia

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:03 p.m. y se sintió con gran intensidad en centro y occidente del país, incluida Bogotá.

El epicentro se ubicó a 18 kilómetros de Mesetas, en Meta. Tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros.

Sobre las 2:12 p.m. se presentó una primera réplica de magnitud 3,8 y a las 2:19 p.m. otra de 5,7, que se sintió fuerte en varias zonas del país. El epicentro fue el mismo.

“No hemos sabido que haya daños graves”, aseguró Martha Calvache, directora del Servicio Geológico Colombiano.

Además, recomendó “estar en calma, pero fijarse en los objetos que puedan caer. Si consideran que sus edificaciones no son seguras, es mejor la evacuación”.

El presidente Iván Duque también dio un parte de tranquilidad.

“Me reportan que luego del sismo, con epicentro en Mesetas, y de hacer barrido por todos los departamentos del país, no se registran afectaciones. He ordenado que se mantengan activos los planes de contingencia a nivel nacional y el monitoreo permanente”, señaló el mandatario.

— Iván Duque (@IvanDuque) December 24, 2019