Sismo de magnitud 6,1 se sintió en varias regiones de Colombia

El sismo de magnitud 6,1 tuvo como epicentro al municipio antioqueño de Mutatá, informó el Servicio Geológico Colombiano.

Sin embargo, varias personas manifestaron sentir el temblor en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta.



No se ha reportado afectación alguna por el temblor de acuerdo con el primer informe del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres.

“A pesar de haber temblado muy duro, no hay ningún hecho que lamentar”, aseguró Jairo Ortiz, alcalde de Mutatá, quien se reunió con la comunidad para hacer un balance del impacto del movimiento telúrico.

Asimismo, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dio un parte positivo y afirmó que hasta el momento no se han registrado daños en la capital de Antioquia.