Sismos en el Volcán Nevado del Huila causan susto en varias regiones de Colombia

A las 7:32 a.m. de este sábado se registró el más fuerte, de magnitud 5.4, y se sintió en Bogotá y otras capitales.

A las 8:10 a.m. hubo una réplica de 4.4; a las 8:27 a.m. se presentó otra de 3.7 y a las 8:46 a.m. ocurrió una tercera de 3.2.

Casi una hora después, a las 9:35 a.m., el Servicio Geológico Colombiano reportó una cuarta de 3.4. A las 10:12 a.m. hubo otra de 3.0 y, a las 10:20 a.m. una sexta, también de 3.0.

El primer temblor se sintió fuerte en Bogotá, Cali, Ibagué, Neiva y otras ciudades, principalmente del centro y sur de Colombia, y en el caso de la capital se activaron sirenas de emergencia en distintos barrios.

Se ha informado que una señora falleció en Espinal, Tolima, a causa de un infarto que sufrió por el susto.

La Dirección Nacional de Bomberos reporta que hay algunos daños estructurales en Belalcázar, Cauca, y en Teruel, Huila.

Entretanto, en Toribío se reportaron afectaciones en algunas casas y el hospital local. El temblor más fuerte también ocasionó la caída de techos en varias viviendas del municipio de Páez.

Fuerte temblor sacudió al Valle del Cauca, Cauca y otras zonas del suroccidente de Colombia Este es el reporte que ha entregado el Servicio Geológico Colombiano minuto a minuto:



