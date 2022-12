Situación jurídica de Luis Fernando Andrade, cada día más complicada

Procuraduría y Contraloría apoyaron la solicitud de medida de aseguramiento del exdirector de la ANI, procesado por el caso Odebrecht.

En la audiencia, el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura explicó que la concesión para la construcción de la vía Ocaña - Gamarra se hizo en condiciones favorables para la Nación, pues le ahorraba una millonaria suma.

“En el caso de las reclamaciones acudimos a todas las instancias posibles para evitar pagar esas reclamaciones y lo logramos, no se les pagó un solo peso, por eso tengo tantos enemigos su señoría”, señaló Andrade.

Pero para la Fiscalía, Andrade avaló un contrato lleno de irregularidades en la Ruta del Sol, por 676 mil millones de pesos, adjudicado a la firma Odebrecht. Y la Procuraduría y la Contraloría respaldaron la solicitud del ente acusador de enviarlo a la cárcel.

Andrade dijo que hay interpretaciones equivocadas por parte de los organismos de control y aseguró que el otrosí en los contratos se otorgó porque así lo conceptuaron los abogados de entonces, de la firma de Néstor Humberto Martínez.

“El hecho de que el fiscal haya conceptualizado positivamente para la Ruta del Sol y luego haya avalado el contrato en la reunión del Compes, lo que nos dio a nosotros fue seguridad que estábamos haciendo lo correcto”, aseguró.

Y expresó sus miedos.

“Tengo miedo porque se me están imputando unos cargos que no hacen sentido y se está pidiendo que vaya a la cárcel preventivamente, obviamente tengo miedo”.

La audiencia de medida de aseguramiento continuará mañana en Paloquemao.