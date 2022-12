Socios de Estraval estarían fingiendo divorcios y peleas para eludir indemnizaciones

Mientras que en Colombia Tatiana Quintero y César Mondragón figuran como divorciados, en Miami asisten a fiestas y eventos como una pareja.

Los dos eran asiduos visitantes de galerías y fiestas exclusivas. Y el dato no ha pasado desapercibido en la audiencia en la que la Superintendencia de Sociedades define los límites para la reparación de las víctimas de Estraval, firma de la que Mondragón era socio mayoritario.

"La señora Quintero Báez y el señor Mondragón Vásquez efectivamente compraron un apartamento en un edificio que se llama península ubicado en Aventura Miami, Florida. la señora Quintero Báez y el señor Cesar Mondragón, si bien es cierto disolvieron su sociedad conyugal en Colombia, no es así en estados unidos donde ellos residían. Donde además vivían en el apartamento ellos con sus hijos. Era el apartamento familiar", dice Yalile Lamk, abogada de Mondragón.

Apartamentos, oficinas y un exclusivo penthouse: la fortuna que... El exclusivo condominio de Miami, al que se refiere la litigante, está en el radar de las autoridades que creen que la simulación de un divorcio hace parte de una estrategia tardía para poner a salvo de la intervención un apartamento que vale 3 millones de dólares.

“Con ocasión de una serie de deudas adquiridas por sociedades de Estados Unidos, que constituyó el señor Mondragón en su momento, tuvieron que entregar dicho apartamento en dación en pago a dos personas, que eran acreedoras de la sociedad Latin Financial Strapless", añadió Lamk.

Las autoridades creen que, al igual que el divorcio, el argumento sobre deudas y daciones en pago hacen parte de la misma estrategia orientada a librar a la señora Quintero de pagar la parte que le corresponde en el descalabro de las libranzas en el que quedaron comprometidos 600.000 millones de pesos. Por eso es que la abogada de Mondragón le hizo este requerimiento al juez del concurso en la Supersociedades.

"Señor delegado, ¿dónde están esos dineros? Le solicito que se sirva poner a consideración de esta apoderada todas las pruebas relacionadas con los dineros que recibió la señora Tatiana Quintero Báez por concepto de la entrega del apartamento de península", precisó Lamk.

Víctimas de caso Estraval esperan que otros responsables también... Lo cierto de todo es que los bienes de los socios de Estraval en el exterior han sido ubicados, en buena medida, gracias a un enfrentamiento entre Mondragón y su antiguo socio Juan Carlos Bastidas y entre sus esposas, que se acusan mutuamente para eludir responsabilidades.

"En este punto y hora a mí me queda muy complicado decir que no hubo irregularidades. Las hubo, sin duda las hubo. Hemos nosotros corroborado que la duplicidad, triplicidad, el tema de vender pagarés sin respaldo fue efectivamente cometido, pero debo reiterar que Juan Carlos Bastidas no hizo parte para nada de eso y brilla por su ausencia una prueba en ese sentido”, indicó Carlos Eduardo Borrero, abogado de Juan Carlos Bastidas.

Según su abogado, Bastidas no fue enterado del manejo ilegal de las libranzas por parte de sus socios y terceros.

Su versión es, según fuentes del proceso, una respuesta a Mondragón y a su esposa Tatiana

Quintero, quienes a su vez lo habían inculpado a él y a su cónyuge, Lucila Beltrán Guyar.

Al menos en el caso de Estraval la cooperación internacional ha sido clave para ubicar bienes que divorcios y ventas simuladas buscaban poner fuera del alcance de la justicia.