Sofía Vergara recibirá el 7 de mayo su estrella en Paseo de la Fama

La estrella de la actriz colombiana estará al lado de la de Ed O'Neill, quien da vida a su esposo en "Modern Family", la comedia televisiva de ABC que la catapultó a la fama, informó el miércoles en un comunicado la Cámara de Comercio de Hollywood, encargada de los honores.

"La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de agregar un poco de sabor al Paseo de la Fama de Hollywood inmortalizando la fama de Sofía Vergara", dijo la productora de las ceremonias del paseo, Ana Martínez. "Vergara da más diversidad a nuestra institución, el Paseo de la Fama".

La develación bajo la categoría de televisión será el 7 de mayo, agregó la cámara de comercio. Será en la cuadra 7000 del bulevar Hollywood, al lado de la tienda de almacenes Marshall's.

Vergara se destacó en el mercado hispano en los años 90 con "Fuera de serie", un programa sobre viajes que condujo al lado de Fernando Fiore para Univision.

Consolidó su fama en el mercado anglo en el 2009, cuando comenzó a interpretar a Gloria Delgado-Pritchett en "Modern Family", trabajo por el que ha sido nominada a los premios Emmy y Globos de Oro y que la llevó a convertirse en la actriz de televisión mejor pagada, según Forbes.

Como empresaria, Vergara tiene líneas de varios productos, incluyendo perfumes y joyas, y es cofundadora de Latin World Entertainment, agencia de mercadeo y manejo de cuentas para artistas hispanos.

Un día después de la develación de la estrella se estrenará la película de comedia "Hot Pursuit", que la beldad aparecerá al lado de Reese Witherspoon.

Sus créditos también incluyen "Chef", "Fading Gigolo", "Wild Card", "Meet The Browns" y "Madea Goes To Jail". También ha prestado su voz en las cintas "Smurfs" y "Happy Feet 2".