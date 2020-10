Soldado delata a dos de los uniformados acusados de violar a una menor embera

Un soldado perteneciente al Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo aseguró ante el Ministerio Público que escuchó la conversación de dos de los vinculados que aceptaron haber tenido relaciones sexuales con la menor de edad de la comunidad embera.

Lo hizo durante el juicio disciplinario contra siete soldados investigados por la violación de la niña indígena el pasado 21 de junio en Risaralda .

El declarante, identificado como Juan José Mesa Osorio, afirmó haber escuchado una conversación entre Jair González y Juan Camilo Morales Poveda.

“Yo no le puse cuidado a ellos. Ellos afirmaron que habían tenido relaciones con ella y Morales Poveda (Juan Camilo) dijo que él le había dicho a ella que si iban a tener relaciones y que ella le había dicho que sí. Eso fue lo único que yo les escuché, pero pues yo no les creí nada, yo me fui”, comentó ante la Procuraduría.

Hace unos días, otros uniformados revelaron que fueron presionados por superiores para mentir ante la Fiscalía en sus primeras declaraciones sobre este caso.

El juicio continúa y la Procuraduría evalúa estudiar más pruebas.