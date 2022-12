Soldado murió en combates con el ELN en Norte de Santander

Indignación y dolor manifestaron los parientes del soldado Jhon Téllez, quien murió en un ataque guerrillero perpetrado por el ELN en la localidad de El Carmen, en Norte de Santander.

“La última vez que hablé con él fue el domingo, que cómo estaba, que cuándo me iban a operar, que me avisa”, narró entre sollozos Elma Delgado, madre del uniformado.

Téllez era soldado profesional y llevaba 15 años en el Ejército. Tenía una familia compuesta por su esposa y dos niñas.

De acuerdo con la versión que maneja la pareja del uniformado, el asesinato se dio cuando se encontraba en estado de indefensión.

“Alguien me informó que ellos estaban durmiendo y que ahí les hicieron la emboscada. Que a él le metieron un tiro en la cabeza. Fui al batallón, pero no me dieron razón. Que hoy en la tarde me lo entregaban. Quiero que el señor presidente me diga la verdad, qué fue lo qué pasó”, declaró Patricia Medina, esposa del uniformado.

Otros dos militares heridos reciben atención médica en centros clínicos de Cúcuta.