Soldado murió tras ser impactado por un rayo en El Tarra, Norte de Santander

En el municipio de El Tarra, Norte de Santander, hay consternación luego de que, en medio de una tormenta eléctrica, un soldado profesional fuera impactado por un rayo.



El soldado profesional Jorge Ignacio Robles Gelves, de 23 años, murió tras ser impactado por un rayo cuando se encontraba descansando en el puesto de mando Bella Vista, en el municipio de El Tarra.

El militar llevaba cinco años al servicio del Ejército Nacional. Luego de la tragedia, la institución entregó un mensaje de condolencias a sus seres queridos.



Las exequias del militar se cumplieron en la mañana de este jueves, 26 de octubre de 2023, en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.



¿Qué son las tormentas eléctricas y qué cuidados se deben tener?

Las tormentas eléctricas son fenómenos meteorológicos que se caracterizan por la presencia de rayos, truenos, lluvia y a veces granizo. Estos eventos ocurren cuando el aire caliente y húmedo asciende rápidamente y se encuentra con el aire frío en las capas superiores de la atmósfera, formando nubes densas conocidas como tipo cumulonimbus.

Las tormentas eléctricas pueden ser peligrosas para las personas, los animales y las propiedades, ya que pueden provocar incendios, daños eléctricos, caída de árboles, inundaciones, deslizamientos y accidentes de tráfico. Por eso, es importante tomar una serie de medidas de prevención y protección antes, durante y después de una tormenta eléctrica.

Durante una tormenta eléctrica:

• Permanezca en el lugar seguro que eligió y evite salir hasta que pase la tormenta.

• Aléjese de las ventanas, las puertas, las chimeneas, los conductos de aire y los objetos metálicos como tuberías, grifos, cables o electrodomésticos.

• No use el teléfono fijo, el celular, la computadora o cualquier otro dispositivo electrónico que pueda atraer los rayos.

• No se bañe ni se duche, ya que el agua puede conducir la electricidad.

• Si está en un vehículo, cierre las ventanas y no toque las partes metálicas. No salga del vehículo a menos que sea absolutamente necesario.

• Si está al aire libre y no tiene dónde refugiarse, agáchese lo más que pueda, junte los pies y cubra su cabeza con las manos. No se acueste en el suelo ni se ponga debajo de un árbol o una estructura metálica.