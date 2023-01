¿Solo 7 años de cárcel? Víctimas de Interbolsa se oponen a acuerdo con Jaramillo y Ortiz

Además los ejecutivos, señalados del descalabro del fondo Premium, solo pagarían $400 millones a las víctimas, cuando estas perdieron unos $408 mil millones.

Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo son dos de los principales cerebros del descalabro del fondo Premium de Interbolsa, que buscan un acercamiento con la Fiscalía a cambio de recibir beneficios judiciales.

Los dos cuestionados empresarios, procesados por la mayor estafa financiera de Colombia, aceptarían dos de los más graves delitos: captación masiva de dinero y no reintegro.

El primer delito contempla una pena que parte de 10 a 20 años, y el segundo, el de no reintegro, parte de una pena de 8 a 10 años de prisión. Pero el acuerdo planteado con el ente acusador contempla solamente una pena de siete años para Ortiz y Jaramillo. Las víctimas se oponen.

"Es claramente un acuerdo de impunidad porque la Fiscalía se está convirtiendo en un cómplice silencioso de quienes defraudaron y nunca ha actuado de manera objetiva", dice Óscar Cardona, víctima del descalabro financiero.

Pero esto no es lo único que pretende el preacuerdo que la Fiscalía, en solo cuatro días, reveló a las víctimas y presentó ante un juez para que lo apruebe. También contempla la devolución de $400 millones como indemnización, cuando la cifra de la captación ilegal a las más de mil víctimas asciende $408 mil millones.

"Es un descaro, es una burla a las personas a quienes les robaron. Definitivamente las leyes se hicieron para ser violadas a favor de algunos e implantadas en contra de otros", explica Cardona.

Para las víctimas, los dos procesados, que desde junio del 2018 gozan de detención domiciliaria, podrían quedar en libertad en un año. Por eso le piden al juez que tiene en sus manos el polémico preacuerdo negarse a la negociación.

Si el próximo viernes se avala la negociación frente a estos dos delitos, que durante siete años Ortiz y Jaramillo negaron haber cometido, pasarían de ser autores, como lo ha señalado la Fiscalía, a cómplices de la mayor estafa financiera de la historia reciente del país.