“Someter a los campesinos a que mueran”: polémica por posible regreso del glifosato

"Yo no he conocido un mejor herbicida”, dijo el ministro de Defensa.Algunos lo apoyan, otros lo rechazan y otros dicen que es inconstitucional.

En un debate, Guillermo Botero defendió el uso del químico, lo que muchos consideran que es un preámbulo a una decisión del gobierno.

“Yo lo que veo es que hay una decisión de parte del gobierno, porque además lo han expresado así, de retornar a esa política. Algo que nos parece que es perjudicial y nos meterá en una situación de conflictividad social”, señaló Carlos Antonio Lozada, el senador de la FARC.

“Someter a los campesinos a que mueran, no solamente las gallinas y las vacas, sino a que su salud se vea afectada, no se le ocurre a nadie sino a estos ministros que creen saber todo”, señaló por su parte Aida Avella.

Pero otros sectores comparten la posibilidad de la aspersión.

“Es urgente usar el glifosato en la aspersión aérea fiscalizada con las tecnologías qué hay; además de usar también el control biológico de plagas y otros temas”, expresó María del Rosario Guerra, del Centro Democrático.

“Se puede asperjar con los máximos controles y con el mínimo daño posible”, cree por su parte Richard Aguilar.

En medio de la polémica sobre los beneficios o no de este procedimiento también aparecieron argumentos jurídicos.

El senador Temístocles Ortega considera que “la Corte Constitucional prohíbe la aspersión con glifosato de cultivos ilícitos; y el Gobierno y los colombianos tenemos que actuar en el marco de esa sentencia”.

Para los congresistas, la última palabra para la aspersión aérea con glifosato la tiene el Consejo Nacional de Estupefacientes.