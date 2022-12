“Somos conscientes de que tenemos muchos retos”, dice Santos

El presidente Juan Manuel Santos se dirigió al país en alocución televisiva este jueves, a punto de cumplirse el primer año de gobierno de su segundo mandato. El mandatario colombiano abordó temas como el empleo, la economía, la disminución de la pobreza, seguridad ciudadana, justicia, atención en salud, oportunidades y calidad de la educación.

Frente al proceso de paz, Santos dijo que la “terminación del conflicto armado genera inquietudes, pero debe ser una prioridad no solo del Gobierno sino del país entero”. “Somos una gran Nación que no tiene por qué resignarse a vivir otro medio siglo en guerra”, agregó.

El Jefe de Estado pidió optimismo a los colombianos. “Juntos, entre todos, podemos lograrlo”, declaró.

Superación de la pobreza y empleo

Santos dijo que pese a que aún falta mucho por lograr, se tienen logros durante los cinco años de su gobierno. Entre ellos, destacó que el país tiene 4.400.000 pobres menos, una suma de habitantes equivalente a “sumar la población de los departamentos de Atlántico y Bolívar”:

Así mismo, el gobernante destacó las estadísticas en materia de empleo y señaló que durante su mandato 3 millones de colombianos han encontrado trabajo. La desocupación laboral, destacó, está en su nivel más bajo en los últimos 15 años.

Desarrollo social

“Por primera vez, los más pobres de los pobres están teniendo acceso a vivienda totalmente gratuita, con internet y servicios comunitarios. En este Gobierno hemos dado más oportunidades para que muchos más colombianos tengan casa propia”, declaró Santos, quien destacó el programa de vivienda gratuita impulsado durante su mandato.

Santos aseguró que durante su administración se ha llevado agua potable a 5 millones de colombianos que carecían del servicio. Así mismo, que las redes de alcantarillado construidas durante su mandato han beneficiado a 5.200.000 personas, mientras que con el gas natural se ha llegado a 2.100.000 nuevos usuarios.

Seguridad

Santos aseguró que durante su mandato se ha presentado una reducción en los indicadores de homicidios y secuestro. No obstante aseguró que no es suficiente. “Los colombianos también quieren sentirse seguros en sus calles”, dijo.

Brecha tecnológica

El presidente habló de la superación de la brecha tecnológica entre el campo y la ciudad, destacando los programas de cobertura de su Gobierno. “Nos comprometimos a llevar fibra óptica e internet de banda ancha a todos los municipios del país, y ya lo hicimos, junto con centros y quioscos digitales para que los habitantes de las regiones se conecten entre sí y con el mundo. Para que los más pobres tengan el mismo acceso a la tecnología que los más ricos”, afirmó.

Agro

“Nos falta mucho, pero les aseguro que seguimos trabajando por un mayor acceso a la tierra, por más y mejores créditos, por más proyectos productivos, por más acueductos y alcantarillados, porque la cobertura rural sigue rezagada”, sostuvo.

Apoyo a víctimas

Santos aseguró que su administración está comprometida con las víctimas del conflicto. “Por primera vez las estamos indemnizando con programas de reparación integral. Ya van medio millón de víctimas indemnizadas y estamos poniendo la justicia a su servicio para que recuperen, con sentencia judicial, sus tierras despojadas”, declaró.

Salud

El mandatario aseguró que bajo su Gobierno se ha alcanzado una mayor equidad el tema de salud. “Puedo asegurarles, y ustedes lo saben, que hoy todo colombiano tiene acceso a la salud, y que ya no hay pacientes de primera y pacientes de segunda, aunque también sabemos que necesitan y exigen un mejor servicio”, dijo.

Sin embargo, el mandatario dijo que aún hay mucho por hacer: “Muchos se quejan, con razón, por las demoras para obtener una cita, por la congestión en las urgencias, por las condiciones del servicio en algunos hospitales”.

Santos destacó las acciones durante su Gobierno en contra del llamado ‘paseo de la muerte’, así como la reducción del precio de medicamentos.

Calidad educativa

El mandatario destacó el acceso a la educación por parte de más de un millón de menores entre cero y 5 años, al tiempo que destacó que cada vez hay más colegios con jornada única.

También habló de los programas de apoyo a los jóvenes bachilleres “que antes salían a engrosar las filas del desempleo”.

“A este paso, Colombia va a ser, como nos lo propusimos, el país más educado de América Latina para el año 2025”, sostuvo Santos.