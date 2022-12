Son 247 las casas averiadas y nueve los heridos por sismo que sacudió al país

De igual manera se confirmó que Nariño, Cauca y Valle fueron los tres departamentos donde se presentaron las mayores emergencias, según lo aseguró el director de esa entidad, Carlos Iván Márquez.

"Algunas de las personas heridas se registraron en El Charco en el departamento de Nariño, con cinco adultos y un niño que cayó de un segundo piso y tuvo fractura de la pierna derecha. Otros dos tuvieron fracturas de dedos y de rodilla, uno en el Valle del Cauca y otro en Cauca", señaló Márquez a medios de prensa locales.

El funcionario dijo además que dentro de las construcciones averiadas están un centro de salud y tres centros educativos.

"Quiero confirmar que no hay personas fallecidas, ni desaparecidas, y no hay reportes de afectaciones graves", enfatizó Márquez a los periodistas.

De igual manera confirmó que recibió indicaciones directamente del presidente Juan Manuel Santos

"Hablé con él (Santos) y me dijo que debemos mantener todo el esquema preventivo de atención y de recuperación. Y juntar los planes de acción necesarios para tener una recuperación rápida y oportuna a través de los consejos departamentales de acción de riesgo.", aseguró el director de la Unidad de Gestión de Riesgos.

Márquez hizo una vez más un llamado a la calma, aunque reconoció que el sismo fue profundo con más de 186 kilómetros de profundidad.

"Aunque no se presentaron replicas, el sistema está activo y listo para reportar novedades", puntualizó Márquez.

El movimiento telúrico se registró a las 09.16 hora local (14.16 GMT) al noroeste de la cabecera municipal de Ospina, en Nariño, suroeste colombiano.

Además de este departamento, el fuerte movimiento se sintió en Tolima, Valle, Huila, Risaralda, Quindío, Cauca, Antioquia y Caldas.