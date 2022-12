“Son causas ajenas a la operación”, dice Aeronáutica a pasajeros varados por lluvias en aeropuertos

Situación de cientos de viajeros, cuyos vuelos fueron cancelados y reprogramados, tiende a normalizarse. Sin embargo, la incomodidad y el malestar persisten.

“Yo tengo un bebé, necesito irme. El bebé está cansado, llevó 24 horas en esta situación del aeropuerto. Que no, que acomodaron gente porque había gente en espera. No les importó lo que uno había pagado no les importa nada”, dijo Ángela Dueñas, una pasajera afectada.

Según la autoridad aérea, la situación se debió al mal tiempo y a la necesidad de priorizar la seguridad de los pasajeros.

#AtentosViajeros Debido a las difíciles condiciones meteorológicas (fuertes vientos, tormenta eléctrica) que se han presentado en las últimas horas en difrentes zonas del país, varios vuelos han tenido que ser cancelados y... https://t.co/TPBbh3FndK — Aeronáutica Civil de Colombia (@AeroCivilCol) December 2, 2017

Viajeros con sus vuelos programados para esta tarde y noche esperan que no se presenten nuevas dificultades meteorológicas, que obliguen nuevamente el cierre de aeropuertos en el país.

Conozca más sobre las dificultades por el mal tiempo en la operación aeronáutica colombiana:

