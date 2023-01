“Son hechos aislados y no nos representan”: líderes estudiantiles rechazan violencia durante marchas

Aseguran que las manifestaciones se llevaron a cabo pacíficamente y que quienes realizaron destrozos no son parte del colectivo.

“Siguen siendo movimientos aislados y coyunturales que no nos representan. Yo no puedo asegurar si son infiltrados los encapuchados, pero no representan el sentir de miles de jóvenes que hemos defendido nuestras universidades”, asegura Alejandro Palacio, líder estudiantil.

Frente a los señalamientos sobre posible responsabilidad de los líderes en los desmanes, otro de los dirigentes, Noel Ruiz, señaló que “es absurdo que se diga que se va a criminalizar a quienes convoquen las movilizaciones cuando estas se convocan en asambleas masivas con más de 3 o 4 mil personas. Si es así, entonces prácticamente tendrían que criminalizar a todo el movimiento, porque todos convocamos las movilizaciones y salimos de manera pacífica”.

