“Son iniciativas propagandísticas”: Consejo de Estado critica proyecto sobre dosis mínima

La ministra del Interior, por su parte, cuestionó el fallo de la Corte Constitucional sobre las penas que recibirían los investigados por delitos sexuales en la JEP.

En medio de la polémica por la iniciativa del Gobierno de incautar la dosis mínima que sea consumida en público, el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, hizo un duro cuestionamiento.

“Si uno las observa detalladamente esas consignas como tolerancia cero a las drogas son más políticas y propagandísticas que académicamente consistentes. No es posible, sencillamente, la tolerancia cero a las drogas entre otras cosas porque en el caso colombiano en el tema de la dosis personal hay temas de salud. La adicción no es un asunto que se resuelve porque algún político decidió tolerancia cero a las drogas”, señaló el alto jurista.

La ministra de Justicia señaló que esta iniciativa de incautar la dosis mínima y no penalizarla va por que va y solo están esperando los comentarios de los ciudadanos.

Pero las criticas también vinieron del gobierno. Esta vez a la Corte Constitucional por su fallo sobre los beneficios entregados a los violadores, para que sean procesados por la JEP.

"Esta última sentencia que ha dado a conocer la Corte Constitucional en medio de la revisión de toda la estructura de la justicia transicional y lo que de ella se deriva ha dejado muchos planteamientos en la sociedad. ¿Cómo así que un delito de violencia sexual contra los niños o contra cualquier persona estén ligados a la rebelión? No tiene razón de ser", dijo Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior.

De esta manera se comienzan a ver las primeras diferencias entre el nuevo gobierno y las cortes.