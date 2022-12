Son jóvenes, tienen ideas y quieren renovar la política: conozca las propuestas de estos candidatos

Juanita Goebertus, Ana María Hernández, Gabriel Santos, Sergio Fernández y Felipe Ríos son rostros nuevos que aspiran a llegar al Congreso.

Así resume su intención Gabriel Santos, del Centro Democrático: "Que nos oigan, que se acerquen sin prevenciones y que nos den la oportunidad de mostrarles que llevamos estudiando esta ciudad mucho tiempo y que queremos proponer una forma de hacer política muy nueva, sin las tradiciones viejas".

Le apuntan a una mayor participación de los jóvenes, una población apática a los temas más sensibles del país.

“Mi mensaje para los jóvenes es que si ellos no se meten en política, en todo caso la política se va a meter con ellos. Hoy somos 12 millones de jóvenes en Colombia, nunca había habido tantos. Tenemos la oportunidad de continuar por el mismo camino, el que nos convirtió en el octavo país más desigual del mundo, o cambiar este país", dice Sergio Fernández, candidato del Polo Democrático a la Cámara.

Por su parte, Juanita Goebertus, candidata a la Cámara por la Alianza Verde lo resume así: "Yo creo que tres de las prioridades que me gustaría trabajar desde el Congreso son el tema de lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y por supuesto trabajar por Bogotá para que esta polarización entre ‘petristas’ y ‘peñalosistas’ se supere y nos dediquemos a una visión de largo plazo de la ciudad".

Felipe Ríos, quien aspira a llegar a la Cámara por Cambio Radical, le apuesta a la educación con nuevas tecnologías. "Hoy en día, en una página web hay una gran alianza de universidades americanas se puede estudiar gratis en Harvard, pero está en inglés. Hay que traducir eso y que cualquier colombiano pueda tomar clases en Harvard de manera gratuita".

Consideran que es importante entender los problemas de la gente

"La gente ve una cara nueva, la cara de una mujer joven que se está apuntando a una batalla muy complicada como la que es hacer política, entonces pues eso me ha servido y yo sé que estamos haciendo un buen trabajo y vamos a obtener buenos resultados", dice Ana María Hernández, candidata a la Cámara por el Partido Conservador.