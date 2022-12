¿Son letales o no las pistolas eléctricas?

La Policía Nacional aseguró que se está cumpliendo con los mecanismos estatales de seguridad. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que la adquisición de estas armas, conocidas como tasers, es un avance para la institución.

"La Policía sigue en su proceso de modernizarse, de encontrar cómo tener herramientas que le cause el menor daño a los ciudadanos cuando han violado la ley y es necesario aplicar la fuerza", indicó Pinzón.

Algunos estudiantes opinaron sobre las pistolas eléctricas: "Es supremamente irresponsable porque no son armas no letales, sino de letalidad reducida, que es distinto, señala Sergio Fernández. "Lo que se sabe de estas armas es que han causado centenares de muertes en EE. UU.; tras cinco segundos de la descarga, la persona pierde el control de sus esfínteres y luego de 10 segundos se puede ocasionar la muerte por una falla cardíaca", enfatizó.

José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, indicó que esta es una herramienta que no necesariamente se usará constantemente por parte de la institución.