“Son vestigios del pensamiento paramilitar”: sigue polémica por propuesta de José Félix Lafaurie

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, explicó el alcance de su propuesta sobre "grupos de reacción solidaria inmediata" para retirar a invasores de tierras. Según Lafaurie, la iniciativa surgió por una invasión en Curumaní, Cesar, donde los ganaderos se unieron para buscar una salida rápida a la situación, acompañados de las autoridades.

“Y llegaron ganaderos solidarios a acompañar a las autoridades y al ganadero. La respuesta fue una respuesta absolutamente inmediata y eficaz”, aseguró.

Sin embargo, fue tajante al decir que quienes están ocupando las tierras de los ganaderos de forma ilegal son manejados por grupos armados.

“Donde más de 200 personas habían sido instrumentalizadas por criminales del oficio que habían llegado allí, no a hacer cambuches, sino a solicitar, exigir las llaves de portones, de puertas de casas porque a partir de la fecha los que mandaban eran ellos”, señaló.

Insistió en que el gremio proteja sus tierras y puso como ejemplo un caso donde, dice, respaldaron a las autoridades.

“Fue una acción, primero, de autoridades en cumplimiento de la ley. Y, segundo, de ganaderos que a la final mandaron un mensaje claro: la propiedad privada se respeta”, agregó.

En medio de la polémica por su propuesta y por las invasiones que se están dando, Lafaurie anunció el respaldo a una reforma agraria.

“Y los ganaderos respaldaremos el cumplimiento de encontrar los dos o tres millones de hectáreas para darle a los campesinos, pero no es invadiendo, no es perturbando la propiedad, no es generando elementos conflictivos”, indicó.

A pesar de las aclaraciones del presidente de Fedegán, para senadores del Pacto Histórico la propuesta de Lafaurie puede desatar hechos de violencia en las zonas donde todavía hay concentración de invasores de tierras.

“Son los vestigios del pensamiento paramilitar en Colombia. Ante una perturbación de la propiedad privada establecer mecanismos legales y constitucionales para hacerle frente, así lo ha expresado el mismo Gobierno nacional”, manifestó Inti Asprilla, senador del Pacto Histórico.

Por otro lado, el Centro Democrático hizo un llamado contundente al gobierno de Gustavo Petro para que garantice la seguridad y la protección de comerciantes, empresarios y ganaderos.

“Para que nos garanticen la seguridad a todos los colombianos, a nuestros campesinos, a los empresarios del campo. Creo que tienen actuar, creo que no pueden debilitar más la fuerza pública”, añadió Juan Fernando Espinel, representante del Centro Democrático.

El Gobierno nacional ha insistido en que, después de pasadas las 48 horas legales para una intervención directa de la Policía, será un juez el que deba decidir sobre quienes están realizando ocupaciones ilegales.