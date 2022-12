Soñó que su esposa le era infiel, la golpeó salvajemente y la decisión del juez es de pesadilla

Vecinos lograron rescatar a la mujer, que duró amarrada más de ocho horas. Pese a la intervención de la Policía, el sujeto quedó libre.

“Me pegaba palmadas, puños, me jalaba el pelo, me cogía de la cabeza y me daba contra las paredes”, es el trágico relato de Martha Isabel Caviédez, atacada brutalmente porque su esposo soñó que le era infiel.

Policía logró la captura en Tolima, donde se presentó la agresión, pero al presentar al sujeto en audiencia un juez decidió dejarlo en libertad.

En lo que va corrido del año, 610 mujeres han sido agredidas en Tolima y en la mayoría de los casos sus victimarios están en libertad.