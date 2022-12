Sorprende que Samuel Moreno siga diciendo que es inocente: fiscal del carrusel de la contratación

Juan Vicente Valbuena, quien presentará su renuncia tras ser removido del caso, revela cómo es negociar con “bandidos de cuello blanco”.

Valbuena es considerado por muchos el fiscal estrella del carrusel que saqueó a Bogotá y se convirtió en uno de los peores casos de corrupción del país.

Aunque estuvo varios años al frente de las investigaciones, el fiscal general decidió relevarlo del cargo. En diálogo con Noticias Caracol se despachó, habló de los implicados, posibilidad de extraditarlos y por qué la corrupción en Colombia es tan sofisticada.

Juan David Laverde: Usted no se opuso al traslado del señor Andrés Jaramillo, protagonista del saqueo a Bogotá, en el caso del carrusel. ¿Se le fueron las luces dejando que este señor se fuera para Cespo?

Juan Vicente Valbuena: En este caso el señor Jaramillo había empezado con la Fiscalía un proceso de colaboración y él informa, me informa a mí, que él tiene algunos problemas de seguridad.

JDV: Sin embargo, el fiscal Néstor Humberto Martínez se mostró muy incómodo y muy molesto por esa gabela que se le dio al señor Jaramillo.

JVV: Yo entiendo la política del señor fiscal general y yo también la respeto, incluso en algunos casos yo compartí con él la necesidad que teníamos, en el caso de Samuel Moreno fuera trasladado de carabineros a un centro de reclusión ordinario.

No se compadece que una persona que no ha colaborado, que no es una persona que permite que la justicia avance, tenga esos privilegios. Sin embargo, a pesar de que esa vez sí pedí en dos oportunidades al director del Inpec que lo trasladara, Este sí se negó al traslado.

JDV: Este episodio, sin embargo, le granjeó a usted unos líos internos con el fiscal Néstor Humberto Martínez al punto que decidió relevarlo del caso, ¿qué va a hacer ?

Yo llevo 23 años en la Fiscalía, he ocupado todos los cargos de fiscal que existen desde fiscal local hasta ser vicefiscal general encargado, y realmente este asunto me ha hecho reflexionar bastante sobre lo que podría hacer en temas de corrupción, ya no desde la Fiscalía sino desde otro escenario.

JDV: Lo veo dando muchas vueltas para decir que va a renunciar, ¿se va a ir de la Fiscalía?

JVV: Definitivamente mi decisión es salir de la Fiscalía.

JDV: ¿Se va triste, se va incómodo, decepcionado con la justicia?

JVV: Me voy muy satisfecho, pudimos condenar a personas muy importantes, esclarecer hechos de corrupción como nunca antes se había hecho y tener un caso emblemático como es el caso del carrusel de la contratación en el estado en que está.

JDV: ¿Por qué hay que negociar tanto con los “bandidos de cuello blanco” que viven desfalcando a los colombianos?

JVV: Cuando usted indaga por un proceso de corrupción tiene que trabajar demasiado para poder llegar a donde está el detalle en el que realmente se desvió el contrato y más aún si estamos hablando de sobornos. Generalmente los sobornos no tienen soportes contables, los sobornos no tienen cheques, no hay grabaciones, muy pocas veces hay un video o una grabación, y realmente si queremos avanzar como en este caso del carrusel ha ocurrido, pues la herramienta que nos trae el sistema penal acusatorio es la negociación.

Y es por eso que en un caso en el que, al menos cuando yo llegué tenía dos condenas, pasamos a tener 28 condenas al día de hoy. Y en todos estos casos las personas que han negociado también terminan pagando una pena, o sea tenemos un doble beneficio: una condena, pero además la colaboración que nos permite avanzar en más temas.

JDV: En su criterio es más terrible la impunidad en un caso a que estos personajes purguen penas menores.

JVV: Es más terrible la impunidad, no conocer donde están los dineros, no saber quiénes son los funcionarios corruptos y seguir contratando con ellos, no saber quiénes son los empresarios que pagan sobornos y seguirlos endiosando y teniéndolos en la lista del top 10 de las empresas sabiendo realmente que siguen pagando sobornos. O sea es preferible que en algún momento exista una pena menor para alguien que haya cometido un delito, pero que delate a los demás, a que sigamos en este ciclo de corrupción.

JDV: ¿Qué tan difícil es negociar con estos tipos que otrora se mostraban como unos prohombres de la sociedad colombiana?

Es difícil negociar con estas personas, al punto que hay algunas que nunca negociaron.

JVV: O que siguen declarando sin ruborizarse que son inocentes como Samuel Moreno. ¿Cuándo fue la última vez que él le dijo a usted que era inocente?

El señor Samuel Moreno la última vez que me dijo que era inocente fue el día de ayer. Realmente el señor Samuel Moreno es alguien que sorprende mucho después de que tanto se ha sabido y siga diciendo que es inocente.

JDV ¿Usted cree que en este país hay intocables?

JVV: Bueno, no diría que hay intocables, hay empresarios poderosos, hay políticos poderosos pero yo tengo toda la fe y tengo toda la convicción de que en esta lucha contra la corrupción se puede llegar a cualquier parte.

JDV ¿Y hay empresarios poderosos y políticos poderosos que todavía siguen pasando de agache en este caso?

JVV: Sí, no hay duda que sí.

JDV ¿Usted ve posible la imagen de un Samuel Moreno extraditado a los Estados Unidos?

JVV: Bueno, realmente no conozco los detalles del proceso de extradición ni de los procesos que se llevan en Estados Unidos, pero realmente en el punto que yo he escuchado testigos de nuestro proceso en los que al parecer sí hubo dineros que salieron del país, no es un secreto, realmente lo que esperaría uno es que en esos casos se hiciera justicia en ambos países.

JDV ¿Está claro que el capítulo del carrusel en Estados Unidos está por empezar?

JVV: Todo tiene que ver con la investigación fuera del país, es un tema en el que no tenemos y principalmente yo no tengo muchos detalles.

JDV: Pero el FBI ya pasó por acá...

JVV: Bueno, son funcionarios que han hecho investigación sobre el tema y que han recogido alguna evidencia.

JDV: Señor fiscal, ¿a qué pez gordo le falto llevar a buen recaudo?

JVV: Bueno, existen algunos funcionarios públicos, algunos contratistas, algunos políticos que aún se encuentran vinculados al proceso del carrusel de la contratación y que seguramente con la persona que me suceda en esta investigación van a terminar siendo procesados justamente.

JDV: ¿Faltaron concejales ?

JVV: Sí.

JDV: ¿Muchos?

JVV: Algunos.

JDV: ¿Funcionarios de alto nivel de secretarias del Distrito?

JVV: Sí, claro.

JDV: ¿Muchos también?

JVV: Pues algunos.

JDV: ¿Es muy sofisticada la corrupción en Colombia?

JVV: Sí, la corrupción en Colombia es bastante sofisticada.

JDV: ¿Es creíble que los sobornos pagados por Odebrecht solo los pagara Odebrecht así estuviera integrando un consorcio?

JVV: Es muy difícil que si un soborno es muy alto el socio no lo conozca.

JDV: ¿Usted cree que hay mucha gente haciendo fiesta con su salida de la Fiscalía?

JVV: Supongo que algunas personas se alegraran pero algunas otras que incluso han sido condenadas pues simplemente reconocen que es una tarea.

JDV: ¿Y teme que la salida suya frene esas investigaciones?

JVV: Yo espero que no y confío porque así he escuchado al señor fiscal general y sé que es una persona comprometida con la corrupción que este caso no se va a frenar.

JDV: ¿Cree que con ocasión de sus investigaciones se va con muchos enemigos?

Tengo menos enemigos de los que la gente cree que tengo, pero definitivamente sí hay enemigos. Cuando usted hace bien el trabajo y un trabajo tan difícil como es entrar en la entrañas de la corrupción, porque este sistema de corrupción tiene políticos, contratistas, el poder económico, los funcionarios públicos, es muy difícil salir sin enemigos.