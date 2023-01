Sorpresivo traslado de Iván Márquez a Caquetá genera interrogantes

El líder de la FARC afirma que, hasta que no se aclare “lo que sigue”, permanecerá en esa zona del país.

En corta nota dirigida a la unidad policial para la edificación de la paz y a la Unidad Nacional de Protección, Iván Márquez notificó su decisión.

“En atención a la situación y mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue, he tomado la decisión de instalarme temporalmente en el espacio territorial de Miravalle y desde aquí seguir cubriendo mis compromisos con la CSIVI y acompañando el proceso de reincorporación”, se lee en el documento.

Aunque su desplazamiento se hizo sin su esquema de protección, Márquez dice que eso no implica que desista de las medidas brindadas por el Estado.

El representante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) dice que su decisión es temporal, mas esta ocurre luego de la captura de Jesús Santrich por narcotráfico y de su sobrino Marlon Marín, quien se convirtió en testigo protegido de la DEA.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que no hay motivo de alarma y que Márquez puede desplazarse a cualquier parte del país sin restricción.

Iván Márquez es uno de los congresistas de la FARC, por lo que se espera que regrese a Bogotá para asumir ese cargo.

