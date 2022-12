Sorteo para venta de boletas de Colombia será este viernes: le contamos cómo es la inscripción

Aunque hinchas apoyan la lucha contra los revendedores, son muchos los que consideran engorroso el proceso.

El miércoles 20 y el jueves 21 de septiembre las personas en Barranquilla deben inscribirse en contenedores ubicados en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. También pueden hacerlo en las oficinas de Tu Boleta del Centro Comercial Royal Washington ubicado en la Carrera 53 # 79 - 279, Plaza 1er Piso, Local 02 de Barranquilla.

Los interesados en participar en el sorteo deberán inscribirse de forma personal y con cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería en jornada continua de 8:00 am a 6:00 pm.

Quienes resulten favorecidos en el sorteo, contarán con dos días para pagar y reclamar las boletas asignadas en los mismos puntos de inscripción, presentándose personalmente con su cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería.

Para clientes de Bancolombia

La Superintendencia de Industria y Comercio instruyó a TuBoleta para que dé inicio a la venta exclusiva de 4.000 boletas para tarjetahabientes Bancolombia, según contrato suscrito entre Bancolombia y la Federación Colombiana de Fútbol.

La venta de estas 4.000 boletas se hará a través de la página web www.tuboleta.com desde las 8:00 am del próximo miércoles 20 de septiembre de 2017 y hasta agotar dicho inventario de boletas. Estas ventas tendrán un límite de máximo cuatro (4) boletas por cliente.

El sistema, aunque servirá para controlar a los revendedores, ha generado incomodidad en los habituales hinchas. Por ejemplo, muchos de ellos no saben qué deben hacer para adquirir las boletas.

Si necesita información más detallada, ingrese a este enlace: http://bit.ly/2xcbZmX