'SOS Colombia', la bandera que actores de ‘Memoria’ exhibieron en el Festival de Cannes

Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego brillaron en la alfombra roja del Festival de Cannes durante la premier de la película ‘Memoria’. Los actores ondearon la bandera de su país con el mensaje ‘SOS Colombia’, para recordar la difícil situación social y de derechos humanos que afronta la nación tras el inicio de las protestas por el paro nacional .

Tilda Swinton, ganadora del Oscar en 2008, y el director tailandés, Apichatpong Weerasethakul, se unieron a la causa al sostener la bandera.

El gesto ha sido aplaudido por los internautas en redes sociales y destacan que pocas veces personajes de renombre o de la farándula nacional muestran interés por la realidad social del país.

La actriz colombiana Carolina Guerra no pudo ocultar su emoción y orgullo por el gesto de sus colegas.

“Acaban de hacer esto en el Festival de Cannes Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego (…) La gente en la sala aplaudió hasta mas no poder y a mí se me escurrieron las lágrimas. Quienes no sabían qué está pasando en nuestro país ahora lo saben”, escribió en su cuenta de Twitter.

ACABAN DE HACER ESTO EN EL FESTIVAL DE CINE DE CANNES.



Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego. #Cannes2021 #Memoria #Colombia #SOSColombia pic.twitter.com/DL2byhPgGd — Carolina Guerra (@carolinaguerram) July 15, 2021

Publicidad

La película 'Memoria'

Latinoamérica cobró protagonismo en el Festival de Cannes con ‘Memoria’, un filme paradigma del cine más actual: rodado en Colombia, coproducido por México, protagonizado por Swinton y dirigido por un laureado tailandés.

La cinta de Apichatpong Weerasethakul, Palma de Oro en 2010 por ‘El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas’, se estrenó en la recta final del certamen, cuyo jurado anunciará el sábado su palmarés.

Junto a Tilda Swinton, participan la francesa Jeanne Balibar, los colombianos Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz y el mexicano de origen español Daniel Giménez.

"Tiene un toque de melancolía y una especie de suspense", dijo a la AFP el director, acerca de su primera película rodada fuera de Tailandia, en inglés y español.

Publicidad

La historia se centra en una cultivadora de orquídeas que visita a su hermana enferma en Bogotá, pero unos extraños sonidos, como estruendos, que solo ella escucha, le impiden descansar. Empieza entonces una búsqueda para hallar el origen del misterioso fenómeno, en un viaje sensorial y contemplativo que la llevará hasta la selva.

"Para mí, la realización de un filme, la experiencia de mirar un filme, es como un sueño, como una inmersión", declaró el cineasta de 50 años.

Este jueves, al final de la gala, Weerasethakul tuvo palabras de agradecimiento para su equipo, especialmente para Swinton.

"Ha sido un largo viaje. Se acabó el confinamiento y esta es la primera proyección de mi película (...) es como una gran reunión", dijo, entre aplausos.

‘Memoria’, que cuenta con producción mexicana y también colombiana, representa la única impronta latinoamericana de la máxima competición del Festival de Cannes.