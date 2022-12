SOS en Saravena, Arauca: cinco menores han sido secuestrados en las últimas dos semanas

Es grave la situación humanitaria y de persecución que viven los niños y jóvenes en Saravena, Arauca. En las últimas dos semanas, cinco menores de edad han sido secuestrados o instrumentalizados por las disidencias de las FARC y el ELN.



Los cinco menores, entre los 15 y 17 años, estudiantes de colegio de Saravena, habrían sido sacados a la fuerza de sus viviendas, según una denuncia del personero de este municipio, José Luis Lasso.

“Han llegado sujetos armados que se los han llevado en vehículos, la mayoría de estos los familiares han denunciado, han manifestado que han sido sujetos armados”, afirmó Lasso.

Dos de los jóvenes, de 16 y 17 años, estudiantes de noveno grado, fueron secuestrados por el ELN, acusados de colaborar con las disidencias. A través de una prueba de supervivencia enviada a su familia, uno de los muchachos explicó por qué terminó involucrado en un atentado contra una empresa de transporte en Saravena. Así lo dijo en la prueba de supervivencia:

“Antonio Medina se contacta con Haner y Haner se contacta conmigo para que tire una granada. Y me ofrecieron plata, 250.000 pesos, y que fuera y la tirara, que yo era capaz, que tales. Y, bueno, pues que si no lo hacía era objetivo militar, y yo, familia, y yo, con tal que no le pase nada a mi familia, lo hice”, reveló el joven.

De los otros tres menores aún no se tiene noticia.

“Si el menor dice que no, pues le dicen que van a atentar contra su familia y contra ellos mismos, contra su vida, por el solo hecho de no cumplir con esas órdenes porque ya quedan con la información que se les da, la modalidad es mediante mensajes vía WhatsApp, audios, incluso fuertemente”, indicó el personero de Saravena.

La semana pasada, un menor fue aprehendido cuando intentaba lanzar una granada contra la Cámara de Comercio de Saravena.



La pregunta es ¿qué son y cuándo empezarán a operar los llamados alivios humanitarios que anunció desde caracas el ELN y el Gobierno nacional?

“Los alivios humanitarios es rebajar la tensión entre las fuerzas que están en el territorio y, sobre todo, no atacar a la población civil como lo están atacando", explicó León Valencia, director de la fundación Pares.

Solo este año, 111 personas han sido asesinadas en el municipio, el 34% del total de los homicidios en el departamento de Arauca.