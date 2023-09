SOS por hacinamiento en las URI del país: "Tienen capacidad para 30 personas y hay 300"

Ante la grave situación de hacinamiento carcelario que deben soportar los detenidos en las URI, estaciones policiales y cárceles colombianas, los entes de control lanzaron un llamado de urgencia al Gobierno nacional para implementar soluciones a esta problemática.

La estación de Policía de Teusaquillo, en Bogotá, tiene capacidad para albergar 25 detenidos. Sin embargo, hay más de 90 personas recluidas allí. Esta sobrepoblación no solo se vive en las comisarías y URI del país, es una realidad nacional. En Bogotá, tras las rejas de estos sitios transitorios, hay un hacinamiento del 164%.

“Las unidades policiales no están construidas para albergar este tipo de personas de manera permanente. Desde luego, al tener una permanencia afectan no solo la estructura de la locación, sino que no hay manera de garantizarles los derechos”, manifestó el coronel Wilfor Rojas, comandante operativo de la Policía de Bogotá.

Y es que el panorama se evidencia en cifras. La ciudad cuenta con una capacidad para 1.227 detenidos, pero actualmente hay 3.247 reclusos en estos centros que son vigilados, en algunos casos, por solo 2 o 3 custodios.

“Esta problemática del hacinamiento carcelario conlleva a una vulneración de derechos a las personas. Puede ser el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho que tiene que ver con todas las visitas que pueden recibir estas personas”, explicó Carlos Silgado, personero de Bogotá.

Esto también se refleja en las cárceles colombianas. Según el Inpec, de una capacidad de 84.726 reclusos, actualmente hay 102.340 detenidos, lo que representa una sobrepoblación de más de 20.614 personas. Esta situación tiene en alerta a los entes de control.

La Procuraduría le puso la lupa a las URI y estaciones de Policía por sus complejas condiciones.

“Tienen una capacidad para 20 o 30 personas y hoy hay 300. Hay un nivel de hacinamiento carcelario, hay un problema de salubridad pública, contaminación de los virus, bacterias, incluso alto consumo de sustancias psicoactivas”, afirmó Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos.