Sospechoso de asesinar a la chilena Ilse Amory aceptaría unos cargos para obtener beneficios

Juan Valderrama no iría a Juicio, pues su abogado solicitó un preacuerdo a la Fiscalía. Podría recibir una rebaja de la tercera parte de la pena.

Y es que la defensa solicitaría un cambio del delito: de feminicidio agravado por homicidio agravado. Igualmente, pediría eliminar el cargo de desaparición forzada.

De ser así, Valderrama podría obtener más beneficios estudiando y trabajando en la cárcel.

"Yo no voy a juicio con Juan Guillermo Valderrama porque no tengo la plena prueba de su inocencia", aseguró Flor Alba Cely de Vera, abogada del presunto asesino de la chilena.

Familiares de Ilce criticaron esta estrategia de la defensa.

El proceso contra Juan Valderrama entraría en etapa preparatoria de juicio el 3 y 5 de diciembre.

Entretanto, el hombre de 28 años permanece en una cárcel de máxima seguridad de Girón.

En contexto: Las dudas que tiene la Procuraduría en el crimen de la chilena Ilse Ámory