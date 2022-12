Sostenibilidad ambiental, brecha social y corrupción: retos del próximo alcalde de Cartagena

Además de las elecciones de Cámara y Senado, la Heroica escogerá a un nuevo burgomaestre pues el anterior terminó en la cárcel.

Parte de Cartagena en unos años podría quedar debajo del mar si sus habitantes siguen construyendo e invadiendo el cauce de sus canales. Desde el aire se ve como los canales cada vez son más angostos.

Julio Amézquita, investigador de la Universidad de Cartagena, asegura que para recuperar el sistema acuático de La Heroica no hay un plan robusto y esa debe ser una prioridad de la nueva administración y de los nuevos parlamentarios de Bolívar.

Las inundaciones, en invierno, ya se presentan en varios barrios de La Heroica, porque los canales como también están taponados y sedimentados.

A la construcción sobre los canales, la sedimentación y la contaminación, se une la irresponsabilidad de la gente que convirtió los canales en un botadero de basuras.

Pero otra de las prioridades es mejorar la vigilancia sobre las construcciones de edificaciones.

Hoy en Cartagena hay 16 edificios en proceso de evacuación porque, según las autoridades, podrían colapsar.

Oneida es dueña de un apartamento en el Portal de los Caracoles, siente que no solo la engañó el clan de los Quiroz, también se siente engañada por la administración distrital que permitió que constructores como ellos levantaran edificios sin cumplir con las normas básicas de ingeniería y seguridad, una de esas edificaciones se desplomó.

Para los expertos en Cartagena no hay control sobre algunos proyectos urbanísticos que estarían amarrados a procesos de corrupción.

Los cartageneros dicen que necesitan recuperar la confianza en las instituciones.

Además de las elecciones de Congreso y de presidente, Cartagena se prepara para elecciones atípicas de alcalde, pues Manolo Duque, elegido en 2016, término en la cárcel.