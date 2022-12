“Soy inocente”, habla travesti acusado de ser peligroso delincuente

"Me están imputando cargos que son imposibles de creer, cargos que yo no he cometido", manifestó Rebolledo.

Además aseguró que asumió su condición sexual desde que era un adolescente y que no lo hizo para evadir las autoridades.

"Desde los 16 años soy travesti, me comencé a vestir de mujer, a inyectarme hormonas y siempre he sido así", dijo.

El pasado 6 de mayo, el comandante de la Policía de Barranquilla, general José Vicente Segura, informó que Rebolledo "tenía orden de captura, con condena a 60 años, por secuestro, extorsión, tortura, concierto para delinquir, hurto calificado agravado, porte ilegal de armas de fuego y porte de estupefacientes".

Elizabeth Lambraño, madre del capturado, dijo que su hijo viajó a Bogotá a buscar trabajo y cayó equivocadamente en un allanamiento que hizo la Policía en un hotel.

Adicionalmente se conoció que Giovanni Rebolledo, más conocido como ‘Rosalinda', fue reina del Carnaval Gay de Barranquilla en el año 2010.